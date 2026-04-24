Юнармейцы из Богородского округа поедут на смену «Орден мужества»

Две юнармейца из Богородского округа представят Подмосковье на Всероссийской смене «Орден мужества», которая пройдет с 27 мая по 13 июня во Всероссийском детском центре «Океан». Участницами стали победительницы конкурсного отбора от Московской области Ольга Блохина и Светлана Крымкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приглашение на смену получили воспитанницы объединений «Юнармия и ОВС» и «Школа безопасности» Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа. Обе школьницы учатся в Центре образования № 9. Смена пройдет на берегу Японского моря и объединит подростков 13–17 лет из военно-патриотических клубов со всей страны.

Ольга Блохина и Светлана Крымкина пришли в Юнармию после экскурсии и решили пройти военную подготовку. После тренировок они начали участвовать в соревнованиях, патриотических акциях и волонтерских мероприятиях, помогают в организации летних школьных лагерей и сборе гуманитарной помощи для участников СВО.

Активистки награждены медалью «За заслуги в юнармейском движении». Ольга в 2024 году получила знак «Юнармейская доблесть» III степени, а в 2025 году — медаль министерства обороны РФ «За участие в военном параде в День Победы».

Программа смены включает образовательные и практические занятия. Участники познакомятся с военными профессиями, освоят тактико-прикладные дисциплины, включая ориентирование на местности и основы управления БПЛА, а также разработают собственные проекты, лучшие из которых рекомендованы к реализации в школах страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.