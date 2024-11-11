Юлия Навальная* завела Telegram-канал
Оппозиционерка Юлия Навальная* создала свой канал в мессенджере Telegram. На сегодняшний день у нее более 5,8 тыс. подписчиков.
В своей первой публикации оппозиционерка рассказала о большом политический форум, в котором, по словам Навальной*, приняли участие ключевые российские ученые, политики и лидеры общественного мнения. Участники мероприятия пытались понять, как должна выглядеть Россия будущего.
Она отметила, что результатом работы стали конкретные предложения будущих реформ и пообещала улучшать идеи, которые могут стать платформой «Россия будущего».
«Очень горжусь, что нам с командой удалось организовать такое важное и правильное мероприятие», — написала Навальная*.
Ранее Юлия Навальная* заявила, что хочет приблизить изменения в России. В будущем она планирует выдвигаться кандидатом на пост главы государства.
* Включена в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.