Юдин доложил Воробьеву о помощи Долгопрудного жителям Курской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Долгопрудный Владиславом Юдиным. Глава рассказал губернатору, как местные жители помогают Курской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Юдин сообщил Воробьеву, что в центре поддержки военнослужащих и их семей на базе Комплексного молодежного центра организован пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области. Жители Долгопрудного не остаются в стороне и передают курянам все самое необходимое для жизни.

Собранная в округе гуманитарная помощь сначала прибывает в распределительные центры в Балашихе и Реутове, после чего направляется непосредственно к получателям. Из Долгопрудного уже передано более 500 килограммов помощи: это и еда, и одежда, и предметы первой необходимости, а также печи для обогрева и многое другое.

В организации сбора гуманитарной помощи для Курской области участвуют волонтеры, депутаты, общественные организации и простые жители округа.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут бесплатно направить в Курскую помощь посылки с благотворительной помощью. Вес посылки не должен превышать 10 килограммов.

Воробьев отмечал, что в Подмосковье прибыло много жителей Курской области в пункты временного размещения. Властям важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу в этом году, и оказать им помощь.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.