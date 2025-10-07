Юбилейная выставка «Мир, в котором я живу» открылась в Дмитровском музее

В Музейно-выставочном комплексе Дмитрова состоялось торжественное открытие масштабной выставки «Мир, в котором я живу», приуроченной к 50-летнему юбилею Детской художественной школы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это значимое событие собрало тех, кто стоял у истоков учреждения, выпускников разных лет, педагогов и почетных гостей.

Полувековая история школы — это живая летопись успехов, творческих поисков и становления юных дарований. Школа по праву считается одной из старейших и авторитетных в Подмосковье, уникальной кузницей талантов, где сформировался сплоченный коллектив профессионалов и особая образовательная среда, проверенная временем.

«Пятьдесят лет — это серьезная веха, говорящая о зрелости, стабильности и высочайшем качестве работы. Дмитровская детская художественная школа — это настоящая гордость нашего округа, колыбель культуры и альма-матер для сотен талантливых детей. Здесь воспитывают чувство прекрасного, учат видеть и ценить красоту окружающего мира», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шуавлов.

Выставка «Мир, в котором я живу» предлагает зрителям совершить путешествие по красочному миру детской фантазии и мастерства. В экспозиции представлены лучшие работы учащихся, отражающие их взгляд на родной округ, природу, семью и будущее.

Ознакомиться с выставкой можно до 16 ноября 2025 года.