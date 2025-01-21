«Йоу, русские»: казахского блогера подозревают в шовинизме

Казахским блогером заинтересовалась полиция после песни о русских

Казахским блогером Темирланом Енсебеком заинтересовалась полиция Алма-Аты после размещенной им в соцсетях песни о русских с шовинистическими высказываниями, сообщает РИА Новости .

В песне «Йоу, орыстар» (в переводе с казахского — «Йоу, русские») используется непечатная брань в отшении русских.

По мнению правоохранителей, Есенбек разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, хоть он и не является автором песни. По этому поводу в полиции Алма-Аты проводят проверку.

Ранее блогера Салмона Раджабзода, выходца из Таджикистана, отправили в СИЗО за фразу «Все Наташки будут наши».