Яркие вспышки на фоне Кремля: в Москву пришла мощная гроза

Так, грозу наблюдают москвичи и гости города на Красной площади. Еще непогода бушует в ряде столичных районов, в том числе в Люблине и Бирюлеве. Жители Зеленограда делятся кадрами черных облаков.

Кроме того, дождь с грозой и сильным ветром обрушился на территорию Подмосковья. Ливень идет в Химках и Коломне. Сильный дождь прошел в Рузском округе, а в Наро-Фоминске из-за обильных осадков зафиксировано подтопление подземного перехода.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы и Подмосковья о ливнях и грозах обрушатся на регион 1–2 августа. Гражданам рекомендовали переждать непогоду в доме или укрытии.