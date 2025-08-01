Ливень, гроза, шквалистый ветер накроют Московский регион вечером 1 августа

В Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий вечером 1 августа. Московский регион окажется во власти ливня, грозы и шквалистого ветра. Непогода сохранится вплоть до 10 часов 2 августа.

Как отмечает ГУ МЧС России по Москве, в указанный период столицу накроет очень сильный дождь. При грозе порывы ветра будут составлять до 17 м/с.

В ГУ МЧС России по Подмосковью добавили, что в Московскую область также придут сильные ливни. Будет шквалистый ветер.

Жителям Московского региона напомнили о правилах безопасности. Управляя транспортом во время непогоды, необходимо снижать скорость и избегать опасных маневров. Нельзя парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам надо обходить стороной ЛЭП, шаткие строения и деревья. Находясь дома, нужно плотно закрыть все окна, отключить электроприборы.

Жителям посоветовали во время непогоды по возможности оставаться дома.

Ранее «желтый» уровень опасности погоды ввели в Московском регионе из-за грозы. Он будет действовать до вечера 2 августа.