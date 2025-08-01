«Желтый» уровень опасности погоды ввели в Московском регионе из-за грозы

сегодня в 15:49

Из-за грозы до вечера 2 августа в Подмосковье и столице будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

В столице из-за грозы его объявили до 21 часа 2 августа, в Подмосковье — до 18 часов 2 августа.

Аналогичный уровень действует на всей территории Центрального федерального округа.

В пятницу при 28-градусной жаре в регионе ожидаются кратковременный дождь, местами ливневый, гроза, ветер с порывами до 15 м/c. В субботу также пройдет небольшой дождь, местами прогремит гроза.