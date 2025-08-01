Люди надевают на ноги пакеты: ливень затопил подземный переход в Наро-Фоминске

Подземный пешеходный переход затопило после ливня в подмосковном Наро-Фоминске

Подземный пешеходный переход затопило в пятницу после сильного дождя в Наро-Фоминском городском округе, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно, как горожане надевают на ноги пакеты, чтобы пройти по подземному пешеходному переходу. Некоторые мужчины на себе переносят женщин через огромную лужу.

Кроме того, люди передают друг другу пакеты, помогая перейти на другую сторону улицы.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливне и грозе с порывами ветра до 15 м/с до конца пятницы. Гражданам рекомендовали переждать непогоду в доме или укрытии.