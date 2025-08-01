МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливне и грозе

В пятницу с утра с сохранением до конца суток в Подмосковье прогнозируются кратковременный дождь, местами ливни и гроза с порывами ветра до 15 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Жителям рекомендовали переждать непогоду в доме или укрытии. При грозе не стоит подходить близко к окнам. Машину лучше поставить в гараж или подальше от деревьев.

Если непогода застала на улице, то не следует прятаться под деревьями, так как есть риск попадания в них молний, еще их может свалить ветром.

Водителям при грозе рекомендовали остановиться и переждать непогоду на обочине. Также нужно держаться дальше от стекол, развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона, то лучше всего лечь на пол, а маленьких детей прикрыть собой.