Японский десерт моти с минтаем придумали в России
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
В России придумали делать японское пирожное моти с начинкой в виде минтая, сообщает РИА Новости.
Десерт разработали специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Кроме минтая в начинку нового вида моти входит творожный сыр, нори и икра.
Новинка призвана популяризировать минтай, который является главной промысловой рыбой России.
Ранее россияне выбрали самые популярные начинки для блинов на Масленицу. Список возглавили сметана и сгущенное молоко.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.