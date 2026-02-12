сегодня в 12:21

Японский десерт моти с минтаем придумали в России

В России придумали делать японское пирожное моти с начинкой в виде минтая, сообщает РИА Новости .

Десерт разработали специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Кроме минтая в начинку нового вида моти входит творожный сыр, нори и икра.

Новинка призвана популяризировать минтай, который является главной промысловой рыбой России.

Ранее россияне выбрали самые популярные начинки для блинов на Масленицу. Список возглавили сметана и сгущенное молоко.

