Россияне выбрали самые популярные начинки для блинов на Масленицу

Большинство россиян планируют отмечать Масленицу в этом году, предпочитая блины со сметаной и сгущенным молоком, показало исследование «Авито». Об этом сообщает Газета.ru .

8 из 10 россиян собираются праздновать Масленицу в этом году. Согласно исследованию, 75% опрошенных будут печь блины, а 42% планируют просить прощения в Прощеное воскресенье. Чаще всего это делают люди старше 65 лет. Посещать фестивали и массовые гуляния собираются 39% респондентов преимущественно в возрасте 35–44 лет. Молодежь 25–34 лет предпочитает ходить в гости или принимать гостей у себя.

Для большинства опрошенных Масленица ассоциируется с вкусной едой и блинами. 60% считают праздник поводом для застолья, 42% — символом проводов зимы, а 41% ценит возможность собраться с семьей. Еще 40% отмечают важность поддержания традиций, а 19% видят в Масленице духовный смысл.

Печь блины умеют 80% россиян, из них 20% имеют собственный рецепт. 35% делают это редко, а 24% признаются, что первый блин часто выходит комом. 12% предпочитают только есть блины, не участвуя в их приготовлении.

Самыми популярными добавками к блинам стали сметана (58%) и сгущенное молоко (49%). Также россияне часто выбирают варенье, творог с изюмом и мед. Старшее поколение предпочитает блины с маслом, а респонденты 45–64 лет — с красной икрой и рыбой. Молодежь чаще выбирает начинки из ветчины или колбасы.

К празднику россияне в основном планируют покупать продукты для блинов, а треть опрошенных собирается заказать готовые угощения. Средний бюджет на Масленицу составляет 2,5 тыс. рублей, при этом 28% хотят уложиться в 1 тыс. рублей, а 10% готовы потратить более 5 тыс. рублей, особенно молодежь, планирующая масштабное празднование.

