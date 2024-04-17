Як-130 пролетел над Жуковским в память о скончавшемся летчике-испытателе Квочуре
В Жуковском простились с летчиком-испытателем Квочуром
Фото - © Vitaly V. Kuzmin. vitalykuzmin.net/Wikipedia.org
В Жуковском прошла церемония прощания с заслуженным летчиком-испытателем СССР, Героем России Анатолием Квочуром, сообщает ТАСС.
В память о летчике над городом на низкой высоте пролетел самолет Як-130. Также в Жуковском провели отпевание, на котором присутствовали представители общественности и коллеги Квочура.
Летчик-испытатель скончался на 72-м году жизни. Об этом 15 апреля заявил его сын Николай Квочур.
Анатолий Квочур в 1988 году в первый раз показал МиГ-29 на авиасалоне в британском Фарнборо. Там же он впервые продемонстрировал фигуру высшего пилотажа «колокол». В 1990 году на МиГ-29К Квочур выполнил первую посадку и взлет с авианосца «Адмирал Кузнецов» ночью.