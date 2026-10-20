Ядовитую рыбу фугу поймали и приготовили прямо на побережье во Владивостоке

Блогер и видеограф Владимир Подосинников поймал и приготовил смертельно ядовитую рыбу фугу на побережье во Владивостоке.

«Когда я был в Корее, я ходил на мастер-класс по приготовлению рыбы фугу. Ничего сложного в этом нет. У нее ядовито абсолютно все: и внутренности, и кожа», — заявил пользователь podosinnikov_vladimir в Instagram*.

На опубликованных кадрах видно, как блогер ловит ядовитую рыбу и прямо на побережье бухты Тасовая приготовил из нее сашими. Затем он угощает традиционным японским блюдом своих друзей.

При этом Владимир отметил, что не будет показывать весь процесс приготовления блюда из рыбы фуги, так как цена ошибки слишком велика. Без специализированной подготовки эту рыбу готовить не рекомендуется.

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