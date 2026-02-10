«Я вам могу предложить что?» Алаудинов высказался после обвинений в ереси

Ранее глава Синодального миссионерского отдела, архиепископ Савва (Тутунов) заявил, что изложенная в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста» идея Апти Алаудинова о том, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога, неприемлема для вторых.

Генерал-лейтенант пояснил, что в книге изложено видение мусульманина происходящих событий. Если кому-то не хочется в это верить, то пускай не верит, принуждения нет. Он подчеркнул, что в книге изложена концепция, которая поможет объединить бойцов перед лицом общего врага.

«Я вам могу предложить что? Приходите на СВО, собираете себе подразделение, там разрабатываете свою идеологию и под этой идеологией объединяете себе войска и идете отдельно в бой», — отметил Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Командир спецназа «Ахмат» считает, что мусульмане должны быть в одном строю с братьями-православными на СВО и вместе воевать против общего врага.

