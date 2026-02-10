Заявление командира «Ахмата» Алаудинова о едином боге раскритиковали в РПЦ

Глава Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ), архиепископ Савва (Сергей Тутунов) назвал ересью слова командира «Ахмата» Апти Алаудинова о едином боге для мусульман и христиан. Подобные слова противоречат основам православия, сообщает « Царьград ».

В РПЦ подвергли критике слова Алаудинова. Он сказал, что мусульмане и христиане якобы верят в одного бога.

Архиепископ Савва считает, что эта «идеология» является неприемлемой для православных. Она противоречит вероучению.

Священнослужитель поддержал своего заместителя Сергия Фуфаева. Тот в научном докладе написал, что в книге Апти Алаудинова есть «смешение ислама и христианства». Подобные утверждения искажают основы веры.

По словам Саввы, никто не спорит с тем, что у Аладиунова может быть свое мнение на этот счет. Священнослужитель добавил, что православным и мусульманам не нужны мнимые совпадения в вероисповедании, чтобы совместно уничтожать противника и защищать Россию.

