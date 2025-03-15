«Я умерла»: 25-летняя жена Влада Соколовского сделала шокирующее признание

Супруга певца Влада Соколовского внезапно рассказала подписчикам, что проходит «непростой период» в своей жизни и начала работу с психотерапевтом, сообщает журнал Voice .

Ангелина Суркова отметила, что у нее не все так хорошо, как может казаться со стороны. По словам девушки, она жила в иллюзиях, но в какой-то момент столкнулась с суровой реальностью. При это Суркова заявила, что сама «заказала» пройти и пережить сложившуюся ситуацию.

«Я умерла <…> Это какой-то трип длиною в бесконечность. Не знаю, как это пройти», — поделилась откровениями Ангелина.

Суркова не смогла самостоятельно справиться с серьезными проблемами и обратилась за помощью к психотерапевту. Специалист помог снять эмоциональное напряжение и выйти из предобморочного состояния. В процессе дальнейшей терапии будут использоваться различные методы для преодоления трудностей.

Ранее участница реалити-шоу «Фабрика звезд — 4», певица Алекса сообщила поклонникам, что рассталась с мужем, которого увела у беременной невесты.