Певица Алекса рассталась с мужем, которого увела у беременной невесты
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Участница реалити-шоу «Фабрика звезд — 4», певица Алекса сообщила поклонникам, что рассталась с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, которого ранее увела у беременной невесты, сообщает StarHit.
«В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь!» — написала Алекса.
Певица подчеркнула, что никак не планирует комментировать, что произошло в ее семье с Дайчевым, но дальше супруги будут жить каждый свою жизнь. Что именно произошло, исполнительница также не стала рассказывать.
Поклонники Алексы надеются, что она все-таки еще воссоединится с супругом, которого ранее увела у беременной невесты Ольги Сивковой. Хотя среди пользователей Сети нашлись и те, кто отреагировал на новость радостью, заявив, что это просто карма и не нужно было разрушать предыдущие отношения фитнес-тренера.