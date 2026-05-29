«Я тигрица, а не киска»: почему после развода становятся брюнетками?

Темные волосы и яркий образ после расставаний часто становятся для женщин своеобразной психологической «броней», сообщила РИАМО клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Почему женщины массово перекрашиваются в темный цвет после расставаний, разводов и кризисов? Чаще всего это происходит потому, что внутри человек в такие моменты становится очень хрупким, очень ранимым. Стресс выбивает все опоры, и мы становимся уязвимыми», — сказала Гладких.

Она добавила, что, поэтому для того, чтобы «вы меня не ранили, не трогали», люди внешне перекрашиваются в более яркие и темные тона и одеваются более вызывающе.

«Либо во все черное, либо, наоборот, в красный — в опасный цвет. Посыл простой: „Не подходите ко мне близко, я тигрица, а не киска“», — отметила психолог.

Гладких уточнила, что это свойственно и подросткам: в своей внешности они обычно демонстрируют нарочито яркий, отпугивающий вариант. И сейчас современная тенденция — это снова мода на черное: черные волосы, черная одежда, причем одежды много, она широкая, объемная.

«Это для того, чтобы внутри защитить свою хрупкую душу, которая еще не окрепла, которая еще очень уязвима. И вот чтобы эту нежность, ранимость, уязвимость скрыть, человек предпринимает попытку создать внешний, более сильный, более отпугивающий образ брюнетки. Это своего рода броня, которую мы надеваем, когда внутри нам больно», — разъяснила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.