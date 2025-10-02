Я подставил Минздрав: сорвавший плакат о контрацепции из Екатеринбурга раскаялся

Глава службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович рассказал Ura.Ru , что погорячился, сорвав в женской консультации Екатеринбурга плакат, в котором рассказывалось о контрацепции. Мужчина признался, что ему стыдно и он «подставил Минздрав».

Ицкович сказал, что в момент инцидента находился в состоянии аффекта. Он назвал себя темпераментным человеком и офицером. Мужчина два раза был в горячих точках. Поэтому иногда ведет себя импульсивно.

«Погорячился. Потому что моя личная позиция такова: если ребенок появился, то лучше, чтобы он жил. В этом мои ценности непоколебимы», — подчеркнул психолог.

Ицкович осознает, что женские консультации, Минздрав и медслужба выступают за сохранение материнства у женщин. Но одна из задач консультаций, в том числе и предупреждение нежелательных беременностей.

1 октября появилось видео, снятое еще в мае, в Екатеринбурге Ицкович растоптал плакат о контрацепции в женской консультации №1. Инцидент произошел, когда чиновник приехал с проверкой женских консультаций.

Проверка проводилась вместе с членом Общественной палаты РФ Натальей Москвитиной. Она увидела плакат о наиболее эффективных методах контрацепции. Женщину возмутило, что дамам предлагают пройти стерилизацию, когда в России столь сложная демографическая ситуация. Она добавила, что необходимо снять плакать. Тогда они вместе с Ицковичем убрали листовку. После этого чиновник смял ее, порвал и начал топтать.

