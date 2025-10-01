Российский чиновник Ицкович растоптал плакат о женской контрацепции в Екатеринбурге

Чиновник растоптал плакат о контрацепции из женской консультации в Екатеринбурге

В Екатеринбурге организатор медико-социальной службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович порвал и растоптал плакат о контрацепции в женской консультации № 1, сообщает «Лента.ру» .

Инцидент попал в видеосюжет, размещенный директором фонда «Женщины за жизнь» и членом Общественной палаты ФР Натальей Москвитиной.

Видео было снято во время проверки женских консультаций. Москвитина заметила информацию о самых эффективных методах контрацепции. Она была возмущена, что посетительницам медучреждения предлагают стерилизацию, когда в стране «такая ситуация демографическая», и сказала, что нужно снять плакат. Тогда они с Ицковичем открепили листовку, а затем чиновник ее помял, разорвал и начал топтать.

В посте общественница подчеркнула, что данный сюжет сняли в мае.

«По итогам проверки плакат сняли, а ЖК № 1 получила розовую наклейку „Здесь работают над улучшениями“», — отметила Москвитина.

Ранее министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова рассказала, что гинекологов в регионе станут обучать навыкам убеждения, чтобы отговаривать пациенток от абортов.

В нескольких регионах РФ были приняты законы о запрете склонения женщин к абортам. Серди них Санкт-Петербург, Хакасия, Курская, Ростовская, Новгородская и Псковская области. Нарушителям грозит штраф.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.