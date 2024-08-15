«Я петухам не докладываю»: Алаудинов обвинил ряд военкоров в работе на ВСУ

Он подчеркнул, что накануне Telegram-канал «Операция Z» опубликовал кадры, на которых журналисты НАТО ездят по Судже и снимают репортажи. Затем блогер на видео задал вопрос: «интересно, что скажет Алаудинов?».

«Я скажу — у тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. И не такой петух, как ты, должен у меня что-то спрашивать. Я свою работу знаю, делаю, я воюю. И делаю все, чтобы такие петухи, как ты, не могли посеять панику в наших рядах», — ответил военкору генерал-майор.

Глава «Ахмата» выразил уверенность в победе России в украинском конфликте и отметил, что подобных военных блогеров необходимо привлекать к ответственности.

Кроме того, Алаудинов призвал россиян не подписываться на сомнительные военные каналы в Telegram.

Ранее генерал-майор сообщал о начале зачистки от украинских боевиков суджанского направления в Курской области.