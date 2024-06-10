«Я ничего не вижу»: коллеги рассказали, что Заворотнюк слепла еще до рака мозга

Актриса и телеведущая Елена Старостина во время шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала о своей покойной коллеге Анастасии Заворотнюк. По ее словам, в ходе одного из совместных проектов звезда «Моей прекрасной няни» призналась, что у нее стало резко ухудшаться зрение, сообщает «Царьград» .

Старостина отметила, что Заворотнюк начала слепнуть еще до того, как ей поставили страшный диагноз — опухоль головного мозга. Однажды на съемках, по словам телеведущей, Анастасии приносили сценарий, где текст был напечатан так крупно, что на каждом листе едва влезало по одному предложению.

«И вот мы с Настей между сценами разговариваем: „У меня тоже зрение падает“, „И у меня! Я тоже ничего не вижу“. То есть тогда на съемках у нее резко падало зрение», — вспомнила Старостина.

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая в возрасте 53 лет. Последние 5 лет известная актриса боролась с раком мозга.