«Я ничего не сделал»: челябинский маньяк не признал вину в суде

Удерживающий 14 лет в плену девушку челябинский маньяк не считает себя виновным

Владимир Ческидов, которого обвиняют в удерживании девушки в плену в течение 14 лет, не признал свою вину и утверждал в суде, что его «посадили ни за что», пишет РЕН ТВ .

Журналисты пообщались с Ческидовым перед заседанием суда. Он заявил, что чувствует себя нормально и не нуждается в психиатрической помощи. При этом виновным себя не признает.

«Она меня ни за что посадила. Я ничего не сделал», — заявил челябинский маньяк.

Ранее Владимира Ческидова признали невменяемым. Есть вероятность, что он избежит тюремного срока. Заседание будет проходить в закрытом режиме.

По данным следствия, в период с 2009 по 2023 год мужчина силой удерживал в плену девушку. О его преступлении знала мать, но ничего не сделала, чтобы спасти потерпевшую.