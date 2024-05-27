Челябинскому маньяку, который более 1 тыс раз изнасиловал девушку-пленницу, поставили диагноз

14 лет Владимир Ческидов держал в плену и более 1 тыс. раз насиловал молодую девушку. При этом у маньяка была и вторая жертва, которую он убил и расчленил, сообщает SHOT .

Следствие считает, что в момент совершения преступлений 51-летний Ческидов не отдавал отчет своим действиям, так как у него шизофрения. Это выяснилось благодаря психиатрическим экспертизам.

Правоохранители предложили отправить Ческидова на принудительное лечение. Решение вынесет суд.

Ческидов похитил Катю, когда ей было 19 лет. Он закрыл ее на замок, а на окна установил решетки. В доме вместе с маньяком жила и его престарелая мать, которая на пленницу никак не реагировала. Сбежать Кате удалось только спустя 14 лет.

В погребе дома Ческидова нашли останки еще одной девушки, которую он убил и расчленил. На суде мужчина доказывал, что с Катей у них все было по любви. Сама девушка категорически опровергает это.

Ранее в Кузбассе суд отправил на принудительное лечение серийного убийцу Александра Спесивцева, убившего 28 лет назад более 15 человек.