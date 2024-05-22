Маньяка-каннибала Спесивцева вновь отправили на принудительное лечение

В Кузбассе суд применил меры медицинского характера в отношении известного серийного убийцы Александра Спесивцева, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кемеровской области.

54-летний Спесивцев, прозванный «кузбасским маньяком-каннибалом», активно орудовал в Новокузнецке в 1990-х годах, держа в страхе весь город. В 1996 году при задержании Спесивцева в его квартире были обнаружены разделанные трупы двух девочек-подростков, а также едва живая третья жертва, успевшая дать показания перед смертью в больнице. Тогда маньяк был признан невменяемым и отправлен в психиатрический стационар.

Спустя 28 лет следователям удалось установить личности еще 15 жертв Спесивцева. С помощью генетической экспертизы было выявлено, что обнаруженные в 1996 году в реке Аба и квартире убийцы костные останки принадлежат 15 разным женщинам и детям. Спесивцев специально выбирал наиболее беззащитных людей, считали правоохранители.

Также был найден свидетель, который в детстве чудом сумел сбежать от Спесивцева, когда стал очевидцем его преступлений. Мужчина долгие годы хранил молчание из-за страха.

Несмотря на доказанность вины Спесивцева в убийстве 15 дополнительных жертв, суд вновь признал его невменяемым и назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Это решение обусловлено тяжелым психическим состоянием серийного убийцы, который представляет угрозу для общества.