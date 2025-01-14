«Известия»: Роспотребнадзор проверит «Светофор»
Роспотребнадзор готовит проверку торговой сети «Светофор»
Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки сети магазинов «Светофор», сообщает газета «Известия».
По данным издания, такое поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров на основании обращения депутата Госдумы Сергея Лисовского.
Представитель парламента привел факты продажи ритейлером некачественной и небезопасной продукции. По данным Лисовского, торговая сеть также недобросовестно ведет себя с поставщиками продукции.
По словам депутата, проверки Роспотребнадзора пройдут уже в конце января.
Ранее в Перми силовики задержали руководителя сети пекарен «Хлебница», продукцией которой массово отравилось минимум 80 человек.