«Известия»: Роспотребнадзор проверит «Светофор»

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По данным издания, такое поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров на основании обращения депутата Госдумы Сергея Лисовского.

Представитель парламента привел факты продажи ритейлером некачественной и небезопасной продукции. По данным Лисовского, торговая сеть также недобросовестно ведет себя с поставщиками продукции.

По словам депутата, проверки Роспотребнадзора пройдут уже в конце января.

Ранее в Перми силовики задержали руководителя сети пекарен «Хлебница», продукцией которой массово отравилось минимум 80 человек.