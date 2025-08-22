Изучение английского языка в школах РФ могут сократить до двух часов в неделю

С 1 сентября 2026 года изучение английского языка в 5–7 классах могут сократить до двух часов в неделю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа Минпросвещения РФ.

В 5–9 классах изучение английского языка может сократиться с 510 до 408 часов — в среднем это три урока в неделю. За этим последуют изменения в расписании 5–7 классов. У них станет два урока в неделю.

В пояснительной записке указано, что изменения нужны для оптимизации нагрузки и перераспределения учебного времени. При этом изучение иностранных языков остается обязательной частью школьной программы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что количество детей иностранных граждан в российских школах сильно сократилось из-за вступления в силу нового закона, требующего хорошего знания русского языка для поступления.

По мнению политолога, члена Российской ассоциации политических консультантов и директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова, несмотря на положительную реакцию родителей российских школьников, данное политическое решение создает серьезные проблемы, требующие немедленного решения.