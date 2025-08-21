Количество детей иностранных граждан в российских школах сильно сократилось из-за вступления в силу нового закона, требующего хорошего знания русского языка для поступления. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению политолога, члена Российской ассоциации политических консультантов и директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова, несмотря на положительную реакцию родителей российских школьников, данное политическое решение создает серьезные проблемы, требующие немедленного решения, пишет «ФедералПресс» .

Политолог подчеркнул, что Россия обязана предоставлять возможность получить образование детям мигрантов, если их семьи были допущены в страну. Эксперт считает, что лишение детей мигрантов доступа к образованию препятствует их интеграции в общество. Именно школьная среда способствует усвоению российских законов, культурных ценностей и традиций. Без школьного образования дети мигрантов не смогут адаптироваться к социальной жизни в России и познакомиться с особенностями местного общества.

В условиях текущей демографической и экономической ситуации Россия не может отказаться от привлечения трудовых мигрантов, как отмечают специалисты. Однако возникает серьезная проблема с интеграцией их детей в общество.

По мнению экспертов, без государственной поддержки дети мигрантов будут получать образование исключительно в рамках своей диаспоры, на родном языке, что приведет к их изоляции от российского общества. Политолог отметил, что подобная десоциализация молодежи может иметь тяжелые последствия в будущем. Подростки, живущие в России, но не интегрированные в общество, могут пополнить криминальные структуры или сформировать неконтролируемые группировки в городах.

Для решения этой проблемы необходимо создавать альтернативные возможности социализации для детей мигрантов, подчеркивают аналитики. Одним из решений проблемы может стать создание специальных центров для дошкольной подготовки детей-иностранцев. Но ключевой проблемой остается финансирование подобных центров.