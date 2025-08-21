Эксперт указал на проблему сокращения доступа к школам для детей мигрантов в РФ
Фото - © РИА Новости
Количество детей иностранных граждан в российских школах сильно сократилось из-за вступления в силу нового закона, требующего хорошего знания русского языка для поступления. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению политолога, члена Российской ассоциации политических консультантов и директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова, несмотря на положительную реакцию родителей российских школьников, данное политическое решение создает серьезные проблемы, требующие немедленного решения, пишет «ФедералПресс».
Политолог подчеркнул, что Россия обязана предоставлять возможность получить образование детям мигрантов, если их семьи были допущены в страну. Эксперт считает, что лишение детей мигрантов доступа к образованию препятствует их интеграции в общество. Именно школьная среда способствует усвоению российских законов, культурных ценностей и традиций. Без школьного образования дети мигрантов не смогут адаптироваться к социальной жизни в России и познакомиться с особенностями местного общества.
В условиях текущей демографической и экономической ситуации Россия не может отказаться от привлечения трудовых мигрантов, как отмечают специалисты. Однако возникает серьезная проблема с интеграцией их детей в общество.
По мнению экспертов, без государственной поддержки дети мигрантов будут получать образование исключительно в рамках своей диаспоры, на родном языке, что приведет к их изоляции от российского общества. Политолог отметил, что подобная десоциализация молодежи может иметь тяжелые последствия в будущем. Подростки, живущие в России, но не интегрированные в общество, могут пополнить криминальные структуры или сформировать неконтролируемые группировки в городах.
Для решения этой проблемы необходимо создавать альтернативные возможности социализации для детей мигрантов, подчеркивают аналитики. Одним из решений проблемы может стать создание специальных центров для дошкольной подготовки детей-иностранцев. Но ключевой проблемой остается финансирование подобных центров.