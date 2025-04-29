Изобретатель Язами рассказал в НЦ «Россия» о знакомстве с российской культурой

Изобретатель чипа, который перезаряжает батарею за 10 минут, Рашид Язами во время выступления на Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста» рассказал о своем изобретении, а также о том периоде, когда заинтересовался русской культурой, сообщается в Telegram-канале Национального центра «Россия».

Язами — президент KVI Holdings, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», выдающийся изобретатель. Он приехал из Сингапура, чтобы выступить перед участниками Открытого диалога.

По словам ученого, его изобретение есть почти в каждом смартфоне. Его можно назвать революционным, ведь благодаря чипу Язами телефоны стали ультралегкими.

Ученый узнал о России в 1957 году, когда СССР запустил первый спутник на орбиту. Затем он заинтересовался русской культурой.

«Через 10 лет, в 1967 году, мне передали небольшую модель спутника, а еще через 10 лет я открыл для себя Достоевского», — сказал изобретатель.

Открытый диалог проходит в НЦ «Россия» в Москве с 28 по 30 апреля. На нем обсуждают будущее мировой экономики.