Изменения в законах с 1 апреля: реклама, пенсии, налоги

Эксперт Вохмянина напомнила об изменениях в выплатах и налогах с 1 апреля

С 1 апреля в России вступают в силу законодательные изменения, касающиеся специфики уплаты некоторых налогов и выплат пенсий, сообщила РИАМО эксперт по финансам и налогам Светлана Вохмянина.

Поправки в закон о рекламе

С 1 апреля начинают работать поправки в закон о рекламе. Блогеры, владельцы сайтов, операторы рекламных систем («Яндекс», ВК и пр.), интернет-СМИ, фрилансеры, которые размещают рекламу, обязаны отчислять в бюджет 3% от дохода. Налог будет рассчитываться ежеквартально. Закон не касается государственных СМИ, печатных изданий от 300 тыс. экземпляров, напомнила эксперт.

Повышение пенсий

С 1 апреля вырастет пенсия для незащищенных категорий граждан — инвалидов, сирот, малочисленных народов Севера и прочих категорий. Индексация произойдет на 14,75%.

Произойдет повышение пенсии гражданам, которым в марте исполнилось 80 лет. Для них выплата в составе страховой пенсии по старости повышается в 2 раза.

«Никаких заявлений в этом случае писать не нужно, перерасчет — автоматический», — подчеркнула Вохмянина.

В апреле россияне должны отчитаться о некоторых видах налогов

До 30 апреля россиянам необходимо будет подать декларацию о доходах за 2024 год. Это касается граждан, продавших недвижимость, которая была во владении меньше установленного срока, и тех, кто сдавал в аренду жилье.

«Если вы участвовали в лотерее, например, купили билет в лото, и за год ваш выигрыш был не более 4 тыс. рублей, то платить налоги с этой суммы не нужно. Выигрыш больше этой суммы облагается налогом», — отметила эксперт.

Также есть отдельные виды налогов на выигрыш в стимулирующих лотереях, которые организовывают различные компании, где дарят крупные подарки (машины, квартиры, смартфоны). Здесь налог на неденежный приз составляет 35%, уплата налогов в данной лотерее ложится на организатора или на победителя конкурса, объяснила Вохмянина.

Сдать декларацию 3-НДФЛ необходимо и индивидуальным предпринимателям. В личном кабинете налогоплательщика (на сайте ФНС) размещены анкета и подробная информация, как это сделать. Срок уплаты налога — до 15 июля 2025 года, налог будет виден на «Госуслугах» и на сайте ФНС.

«Напомню, что нарушение сроков подачи декларации и уплаты налога грозит штрафом», — предупредила эксперт.