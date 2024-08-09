Избитого в Феодосии боксера Двали выписали из больницы после операции

Чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали, которого жестоко избили в Феодосии, отпустили домой из московской клиники. В дальнейшем он будет лечиться под присмотром докторов, сообщает РИА Новости .

Сложнейшая операция, длившаяся почти четыре часа, прошла успешно. Двали рассказывал, что во время избиения хулиганы разрушили ему хрусталик, глаз и сетчатку. Через месяц спортсмену предстоит снова лечь на хирургический стол для еще одной подобной процедуры.

Двали на набережной Феодосии заступился за мужчину, которого били толпой. Нападавшие набросились на спортсмена. Один из них нанес чемпиону Европы по боксу удар в глаз.

Суд взял под арест девятерых участников того происшествия. Их обвиняют в покушении на убийство боксера.

Ранее Следственный комитет выложил видеозапись задержания подозреваемых по делу о массовой драке в Феодосии. Нападавшим было от 21 до 31 года.