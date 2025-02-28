Из-за маловодья «оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье

Предупреждение об опасности из-за маловодья в Подмосковье продлили до 3 марта

В Коломенском районе Московской области продолжается опасное гидрологическое явление. На реке Москва возле города Коломна зафиксирован критически низкий уровень воды, специалисты предупредили, что такая ситуация может сохраняться до 3 марта 2025 года, об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ .

По данным синоптиков, на реке Москва вблизи Коломны отмечается критически низкий уровень воды, составляющий 99,84 метра по Балтийской системе высот 1977 года (минус 110 сантиметров). Специалисты прогнозируют, что данная ситуация может сохраняться до 14:00 по московскому времени 3 марта 2025 года.

Существует вероятность, что уровень воды опустится на 25 сантиметров ниже критической отметки, что может привести к нарушению функционирования понтонных переправ. При этом не исключается возможность более раннего завершения опасного явления.

«Оранжевый» уровень погодной опасности — это опасная погода, при которой есть вероятность возникновения стихийных бедствий с возможным ущербом для населения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ввели «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 февраля до 14:00. Тогда речь также шла о маловодье.