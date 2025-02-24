«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье из-за маловодья

В Московской области объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды. Он будет действовать из-за маловодья в Коломне, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Период предупреждения продлится с 8 часов 25 февраля до 14 часов 28 февраля. По данным синоптиков, утром 25 февраля прогнозируется начало опасного явления со снижением уровня воды на реке Москве у города Коломна. Оно называется «низкая межень».

Во время данного явления уровень воды будет находиться до 25 см ниже опасно низкой отметки. В связи с этим могут произойти перебои в работе понтонных мостов.

Кроме того, в Московском регионе продлили «желтый» уровень из-за гололедицы. Он будет действовать в области и столице до 21 часа 27 февраля. Ранее его продлевали только до 23 часов 26 февраля.

Ранее стало известно, какой будет погода весной в Москве. Синоптики прогнозируют температуру выше мартовской нормы на 4 градуса.