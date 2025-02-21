Стало известно, какой будет погода весной в Москве

Жители столицы могут рассчитывать на раннее наступление весны. Метеорологические модели из разных стран единогласно предсказывают теплую погоду в центральном регионе России, об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В течение всей весны температура воздуха будет превышать стандартные значения. Некоторые прогнозы указывают на существенное превышение мартовской нормы — до 4 градусов выше обычного. Это приведет к установлению среднемесячной температуры около 3 градусов тепла.

Что касается количества осадков, ситуация менее определенная. С вероятностью 30-40% март продолжит тенденцию предыдущих двух месяцев, когда осадков выпадало меньше нормы. Стоит отметить, что первый весенний месяц традиционно не отличается обильными осадками — среднее значение для Москвы составляет 39 миллиметров. Различные прогностические модели расходятся в оценках количества осадков на этот период.

В предстоящие весенние месяцы метеорологические модели предсказывают для Москвы температуру выше климатической нормы. Апрель ожидается теплее обычного на один-два градуса, при этом вероятность как избытка, так и недостатка осадков одинакова. Особый интерес у москвичей вызывает прогноз на май.

Согласно предварительным данным, которые будут корректироваться ежемесячно, майская температура превысит норму всего на полтора градуса. Большинство метеорологических моделей сходятся во мнении, что количество осадков будет соответствовать стандартным показателям. Для справки: в мае среднемесячная температура обычно достигает 13,6 градусов, а норма осадков составляет 62 миллиметра.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая весна в Московском регионе наступит не в конце марта, как это было ранее, а в начале первого весеннего месяца.