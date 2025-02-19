Март в Москве может быть теплее нормы на пять градусов

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Тишковец: метеорологическая весна в Москве наступит в начале марта

Метеорологическая весна в Москве наступит на две-три недели раньше срока в теплом марте, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеорологическая весна в Москве наступит в начале марта, а не в конце месяца, как это это обычно происходит в столице, отметил специалист.

Это произойдет из-за более высокой температуры в первом месяце весны. Столбик термометра будет показывать на три-пять градусов теплее климатической нормы. Снег растает уже в конце февраля.

"Хотя от весенних возвратов холодов, которые я вижу в апреле, никто не застрахован», — уточнил Тишковец.

О прохождении зимнего пика погоды сообщали и другие синоптики.