Пик холодов завершен: какую погоду ждать в Москве и области в ближайшее время?

Пик зимних холодов на территории столицы и Московской области подошел к своему завершению, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Прошедшая ночь в столичном регионе оказалась менее морозной, чем накануне. И это подтверждает, что пик зимних холодов завершен», — написала синоптик в своем Telegram-канале.

Позднякова добавила, что в ночь на 18 февраля на столичной метеостанции на ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 11 градусов, в то время как в Подмосковье столбики термометра опускались до минус 15,5 градуса.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что температурный минимум 2025 года обновлялся в российской столице 3 дня подряд.