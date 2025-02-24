«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе

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Из-за гололедицы в Подмосковье и столице было решено продлить действие «желтого» уровня погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Теперь предупреждение действует до 23 часов 26 февраля. Гололедица может возникнуть на отдельных участках дорог.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень введен в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской, и Ярославской областях. В Тверской области действует следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности.

В понедельник днем в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков.