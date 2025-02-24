Гололедица будет в Московском регионе 24 февраля

Гидрометцентр РФ: ветер до 7 м/с придет в Московский регион в понедельник

Днем 24 февраля в Москве и области будет от одного до трех градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В понедельник днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Местами гололедица. Ветер северный от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 12 до 14 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается. Местами гололедица. Ветер переменных направлений от двух до семи метров в секунду.

Ранее в Москве и области из-за гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до ночи 25 февраля.