В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до ночи 25 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

И в столице, и по области период предупреждения продлили до 23 часов 25 февраля. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень опасности объявлен в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской и Тверской областях.

Днем в пятницу в Москве и области температура воздуха будет от 3 до 5 градусов ниже нуля. Ночью ожидается от 10 до 12 градусов мороза, без осадков.