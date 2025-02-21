Гололедица и ветер до 8 м/с будут в Московском регионе 21 февраля
Гидрометцентр РФ: гололедица будет в Московском регионе в пятницу
Днем 21 февраля в Москве и области температура воздуха будет от трех до пяти градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в пятницу в Московском регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами ожидается гололедица. Ветер западный, юго-западный от трех до восьми метров в секунду.
Ночью в Москве и области будет от 10 до 12 градусов мороза. Осадков не ожидается.
Местами гололедица. Ветер переменных направлений от двух до семи метров в секунду.
Ранее в Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 21 февраля до 21:00.