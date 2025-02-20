«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе

сегодня в 18:17

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до самого вечера, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице «желтый» уровень продлили до 22:00, а в Московской области — до 21:00 21 февраля.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Также гололедица ожидается в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской и Тверской областях.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна в Москве наступит на две-три недели раньше срока в теплом марте. Столбик термометра будет показывать на три-пять градусов теплее климатической нормы