Из России выдворили 72 тыс иностранцев в 2025 году

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что в 2025 году из страны выдворили 72 тыс. иностранцев. Они нарушили законодательство РФ, сообщает РИА Новости .

При этом Колокольцев уточнил, что выдворенных могло быть в 10 раз больше.

«Конечно, возникает вопрос, могли бы вы выдворить в 10 раз больше? Отвечаем — могли бы, если бы на это еще было финансирование», — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее Колокольцев рассказал, что в России с начала 2026 года было предупреждено 21 нападение на учебные учреждения. Они могли произойти в 15 регионах страны, но были пресечены.

