Из Московской области выдворили 3 тыс нелегалов в 2025 году

За прошедший год с территории Подмосковья были принудительно выдворены за нарушения законодательства около 3 тыс. мигрантов, сообщает ТАСС .

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по региону, за год в центр временного содержания лиц, подлежащих административному выдворению из РФ, поместили 2847 граждан других стран (438 человек — по решению суда). А с 5 февраля прошлого года полномочия по решениям о выдворении передали должностным лицам МВД.

Также до пункта пропуска через госграницу страны судебными приставами препровождены 2917 мигрантов.

В 2024 году судебные приставы Московской области обеспечили принудительное выдворение из России 5,1 тыс. зарубежных граждан и лиц без гражданства, которые работали в регионе без соответствующего разрешения. За 2023 год этот показатель составил 2735.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.