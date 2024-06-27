Из Бразилии для ресторанов России привезли свиную шею с сальмонеллой

В поставках свиной шеи из Бразилии нашли сальмонеллу. В магазинах это мясо почти не продается, так как его привозят для российских кафе и ресторанов, сообщает Mash .

Мясо и субпродукты из Бразилии в Россию привозит предприятие Seara Food. Специалисты обнаружили сальмонеллу в бескостной свиной шее и изъяли продукцию.

Эксперты проверяют, на какие отбивные, шашлыки или вырезки и в какие рестораны везли прошлые партии. Бразильскую компанию взяли на усиленный лабораторный контроль.

Сальмонеллез поражает кишечник, вызывает обезвоживание, острую почечную недостаточность, а также серьезные нарушения нервной системы.

Ранее в Курске 11 человек, в том числе 16-летний подросток, попали в больницу с признаками кишечной инфекции после употребления в пищу роллов из кафе Sushi King на Студенческой улице. Отравившиеся роллами ели сет со сливочным соусом.