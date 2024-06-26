11 человек в Курске отравились роллами из кафе Sushi King

В Курске 11 человек, в том числе 16-летний подросток, попали в больницу с признаками кишечной инфекции после употребления в пищу роллов из кафе Sushi King на Студенческой улице, сообщает SHOT .

Отравившиеся роллами ели сет со сливочным соусом. Их самочувствие начало ухудшаться через несколько часов — поднялась температура, а в животе возникли жуткие боли. Одна из пострадавших рассказала, как поняла, что ей нужна медицинская помощь.

«В субботу была у мастера-колориста, заказали сливочные роллы. В воскресенье начало потряхивать, вечером уже началась диарея и до сих пор не отпускает. Мастер мне написала, что у нее высокая температура, рвота и диарея, вплоть до того, что вызывали скорую. Мы даже подумать не могли, что это роллы, так как после них кушали другую еду», — рассказала одна из пострадавших.

Бывшие сотрудники кафе на анонимных условиях рассказали, что в заведении на кухне всегда была антисанитария. Сотрудники заведения курили прямо там, стряхивая пепел на пол. К качеству рыбы у них тоже всегда были вопросы. В настоящее время деятельность компании приостановлена.

Ранее в России из-за некачественной консервированной фасоли возникла вспышка ботулизма. Из-за употребления в пищу зараженного продукта в больницу попали более 150 человек из разных городов. В Роспотребнадзоре пояснили, что пострадавшие через суд могут требовать компенсацию за причиненный вред здоровью.