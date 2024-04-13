Из App Store исчезло приложение еще одного российского банка

Официальное приложение Газпромбанка с 13 апреля недоступно для скачивания в App Store. Об этом сообщает «Газета.ru» .

В кредитной организации отметили, что уже установленные приложения продолжают работать. Если у пользователя техники Apple отсутствует приложение, то можно воспользоваться веб-версией мобильного банка.

В Газпромбанке добавили, что в настоящее время ведется работа по возвращению мобильного приложения в App Store.

Ранее россиян предупредили о фейковых приложениях отечественных банков в App Store. На сегодняшний день в App Store обнаружены фейковые приложения ВТБ и Тинькофф Банка, которые могут похищать личные данные пользователей.