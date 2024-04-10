Россиян предупредили о фейковых приложениях банков РФ в App Store

В App Store появились поддельные приложения ВТБ и Тинькофф Банка, которые крадут личные данные граждан, передает РИА Новости .

После введения санкций против российских кредитных организаций приложения крупных банков исчезли из App Store и Google Play. На данный момент в App Store обнаружены фейковые приложения ВТБ и Тинькофф Банка, которые могут похищать личные данные пользователей.

По информации ГУ МВД РФ, поддельные приложения имеют фейковые оценки и используют брендированные цвета банков, хотя на самом деле не имеют отношения к реальным финансовым учреждениям.

Полиция предупреждает о рисках использования этих приложений и советует не скачивать их и не вводить личные данные.