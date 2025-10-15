IV Форум недропользователей ЦФО задал вектор для улучшения использования недр

В среду в Коломне начал работу IV Форум недропользователей Центрального федерального округа. Мероприятие, которое продлится два дня, собрало на одной площадке недропользователей, представителей отраслевых органов управления Федеральной и региональной власти субъектов ЦФО, подведомственные организации Роснедра, профильные образовательные учреждения, общественные организации и научное сообщество. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Форум организован Федеральным агентством по недропользованию при поддержке Министерства экологии и природопользования Московской области и Ассоциации недропользователей Черноземья.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, глава городского округа Коломна Александр Гречищев, министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, президент Российского геологического общества Григорий Машковцев, а также генеральные директора ведущих научных и проектных институтов геологической отрасли.

Центральной темой деловой программы Форума стало обсуждение актуальных вопросов геологоразведки и недропользования. Его цель — выработка конкретных решений для обеспечения устойчивого развития минерально-сырьевой базы страны и повышения эффективности рационального использования недр.

В первый день работы состоялись две пленарные сессии. В рамках первой сессии участники рассмотрели ключевые вопросы государственного управления в сфере недропользования, включая цифровизацию процессов работы с фондом недр, последние изменения в законодательстве и их влияние на отрасль, а также особенности лицензирования и проблематику в сфере недропользования. Вторая сессия была посвящена практическим аспектам и региональной специфике недропользования в Центральном федеральном округе. Отдельное внимание было уделено подведению итогов реализации решений, принятых на предыдущих Форумах в Туле, Калуге и Воронеже.

Программа второго дня будет не менее насыщенной. Участников ждут тематические круглые столы и панельные дискуссии, посвященные конкретным направлениям развития отрасли.

«Сегодня мы детально обсудили комплекс мер, направленных на сбалансированное развитие недропользования. Конструктивный диалог между бизнесом и властью позволяет находить эффективные решения, которые помогут наращивать сырьевой потенциал, не забывая об экологии и долгосрочных интересах экономики», — отметил Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.