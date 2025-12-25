Итоги «Вахты Памяти»: поисковики вернули имена погибшим защитникам Москвы

В Культурном центре «Звезда» 23 декабря состоялась памятная встреча, приуроченная к 84-летию со дня полного освобождения Наро-Фоминска от оккупантов. Представители поискового движения представили итоги экспедиции «Вахта Памяти — 2025», сообщает «Поиск50.рф» .

Встречу организовал глава фонда «МИР РАДИ ЖИЗНИ» Александр Новиков совместно с местной администрацией Наро-Фоминского округа. Мероприятие объединило за одним столом представителей разных поколений и профессий — исследователей, чиновников, педагогов и участников поисковых отрядов, которые обсудили вопросы сохранения исторической памяти.

Глава поискового отряда «Бумеранг–ДОСААФ» Федор Пущин рассказал о достижениях «Вахты Памяти — 2025», подчеркнув, что за каждым показателем стоит огромный труд. Работа велась в лесных массивах и на полях, где совместно трудились участники Наро-Фоминской поисковой экспедиции, бойцы отрядов «БУМЕРАНГ — ДОСААФ» Наро-Фоминск, «Патриот» и «Ополченец», а также добровольцы из партнерских организаций.

Чего удалось достичь

Пущин отметил некоторые результаты прошедшего года. По его словам, поисковикам удалось обнаружить останки пяти красноармейцев и командиров, среди которых были политрук и летчик. Двум из погибших защитников удалось вернуть имена.

В течение отчетного периода поисковики организовали более ста экспедиций и выездов на места боев в Наро-Фоминском округе. За это время удалось достичь больших результатов в увековечивании памяти павших воинов.

Четыре раза состоялись торжественные захоронения, во время которых девять советских солдат были погребены со всеми воинскими почестями. Поисковикам удалось обнаружить пять точек, где разбились самолеты советских ВВС, а также выяснить имена членов двух экипажей и подробности их последнего боя.

Кроме того, специалисты разыскали родных двух красноармейцев, чьи личности определили по медальонам годом ранее. В рамках межгосударственных договоренностей немецкой стороне были переданы останки десяти солдат германской армии, найденные на территории округа.

В рамках проекта «Небо Родины» поисковый отряд провел четыре масштабные экспедиции. Участники проекта «Судьба солдата» помогли узнать информацию о 32 военнослужащих, которые пали в боях под Москвой. Кроме того, были воздвигнуты два мемориальных знака.

Где еще ведется поиск

Деятельность поисковиков из «Бумеранг-ДОСААФ» не ограничилась территорией округа. Совместно с журналом «Военная Археология» они отправились в Калининградскую и Псковскую области, где обнаружили останки четверых красноармейцев. Одному из них удалось вернуть имя. По мнению участников, такая деятельность является наиболее убедительным доказательством в борьбе за сохранение памяти, ведь главный результат здесь — не формальная отчетность, а исполненный долг перед павшими героями.

Встреча получилась насыщенной и затронула важные вопросы. Участники пришли к выводу, что сохранение памяти о военных событиях требует совместных усилий разных структур. Музеи закладывают основу для работы, поисковые отряды находят ценные предметы и восстанавливают имена погибших, учителя передают знания молодежи, а местные власти обеспечивают финансирование и организацию процесса. По мнению собравшихся, только тесное взаимодействие образовательных учреждений разного уровня, музейных работников, поисковиков и представителей администрации позволит достойно подготовиться к 85-й годовщине Битвы за Москву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

